Estallan disturbios y saqueos en Chicago; hay 100 detenidos

Más de 100 personas fueron detenidas y 13 oficiales resultaron heridos, luego de intensos saqueos que enfrenta este lunes Chicago.

Autoridades informaron que en cierto momento estallaron disparos contra los agentes, que devolvieron el fuego.

Muchos de los comercios saqueados recién habían reabierto, tras estar cerrados por las protestas suscitadas a raíz de la muerte de George Floyd, un hombre negro, el 25 de mayo en Minneapolis tras ser detenido por policías.

No quedaba claro de inmediato qué causó los disturbios, que empezaron poco después de la medianoche, pero se veían grafitis con consignas contra la policía en la zona. Horas antes, decenas de personas se enfrentaron a la policía cuando agentes hirieron a tiros a una persona en el vecindario Englewood, a unos 16 kilómetros (10 millas) de allí.

Another night another riot. This time in Chicago.

Are you tired of this yet?

pic.twitter.com/MXF7fwbVGF

— Lance Gooden (@Lancegooden) August 10, 2020