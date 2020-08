Manifestantes en Berlín piden finalizar restricciones por COVID-19

AP

Manifestantes contrarios a las restricciones impuestas para combatir la pandemia del coronavirus se congregaron el sábado en Berlín en una marcha llamada “El fin de la pandemía: El día de la libertad”. El acto coincide con una creciente preocupación por el aumento de los contagios en Alemania.

Los asistentes silbaron y aplaudieron, con pocas mascarillas a la vista, durante la marcha que partió de la Puerta de Brandenburgo por un amplio bulevar que atraviesa el parque Tiergarten, en el centro de la capital alemana.

Los manifestantes portaron carteles caseros con lemas como “Corona, falsa alarma”, “Nos obligan a llevar un bozal” y “Defensa natural en lugar de vacunación”. Algunos corearon “Estamos aquí y somos ruidosos porque nos están robando nuestra libertad”.

As Germany is experiencing a strong increase of new #COVID19 cases, this is happening right now in Berlin. #b0108

A “Day of Freedom” with conspiracy theorists, anti-vaxxers & right-wing extremists. No one is wearing a mask. pic.twitter.com/VpGess4wbq

— Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) August 1, 2020