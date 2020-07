Ahora Trump afirma que ‘es patriota usar cubrebocas’

Redacción

La oposición señala que la posición de Donald Trump frente a la pandemia, el poco uso de cubrebocas y mínima distancia social han sido un factor relevante en las altas cifras de contagios que sufre el Estados Unidos.

A Través de su cuenta de Twitter, el mandatario usó como referencia al plasmar una foto portando un cubrebocas y alentó a sus seguidores hacer lo mismo, pues según sus palabras este es un gesto «patriótico».

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2020