Kanye West realizó su primero mitin como candidato

Redacción

El rapero estadounidense Kanye West, realizó su primer mitin de campaña en Carolina del Sur, en medio de su carrera por conseguir la presidencia de Estados Unidos.

En el evento se le vió a West vistiendo un chaleco antibalas con la palabra «Seguridad», además de tener un grabado en su cabello con el número «2020».

En el evento, abordó diversas temáticas e incluso sorprendió con confesiones que lo hicieron emocionarse.

Kanye West's first presidential campaign event has seen the rapper break down in tears. @TimArvier9 #9News pic.twitter.com/UwJnnviRfS

— Nine News Adelaide (@9NewsAdel) July 20, 2020