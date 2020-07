Disney World reabre sus puertas en Florida

Redacción

El Departamento de Salud del estado norteamericano de Florida ha confirmado este sábado 188 nuevos fallecimientos por el coronavirus, récord de decesos diarios, y más de 10.300 casos adicionales en las últimas 24 horas. En este contexto ha abierto de nuevo sus puertas tras 160 días de cierre el parque temático Disney World de Orlando.

Here’s the hub at 11am opening day at Magic Kingdom. #WaltDisneyWorld pic.twitter.com/2kHCymhxCy

— Brooke Geiger McDonald (@BrookeGMcDonald) July 11, 2020