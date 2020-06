Advierten sobre nuevo virus con riesgo de pandemia

Un estudio publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), informa sobre el virus G4, que desciende genéticamente de la cepa H1N1

Mientras el mundo lucha contra la pandemia por la COVID-19, surge de nuevo una noticia desde China que apunta a un nuevo tipo de gripe porcina que es capaz de desencadenar otra pandemia.

La gripe porcina fue descubierta por científicos chinos quienes consignaron sus hallazgos en un estudio publicado este lunes en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

«Posee todas las características esenciales de estar altamente adaptado para infectar a los humanos«, dicen los autores, científicos de universidades chinas y del Centro de Control y Prevención de Enfermedades.

¿CÓMO SURGE EL VIRUS?

El virus se llama G4 y desciende genéticamente de la cepa H1N1 que causó una pandemia en 2009.

Los investigadores descubrieron G4 durante un programa de vigilancia de cerdos que se desarrolló entre 2011 y 2018, donde tomaron más de 30 mil muestras con hisopos nasales lo que permitió aislar 179 virus de gripe porcina.

La mayoría eran de la nueva variedad, que se ha vuelto dominante en los cerdos desde 2016.

La mala noticia es que un número relativamente alto de trabajadores que tienen contacto habitual con cerdos habían sido infectados, 10.4%, según los análisis de sangre que detectaron la presencia de anticuerpos contra el virus.

Los síntomas son similares a los de la gripe humana normal y puede incluir fiebre, letargo, falta de apetito, tos, secreción nasal, dolor de garganta, náuseas, vómitos y diarrea.

La nueva cepa de gripe es similar a la gripe porcina de hace 11 años, pero con algunos cambios. Según el informe, tiene además una combinación única de tres linajes: uno similar a las cepas encontradas en aves europeas y asiáticas, la cepa H1N1 que causó la pandemia de 2009 y una H1N1 norteamericana que tiene genes de los virus de la gripe aviar, humana y porcina.

«La variante G4 es especialmente preocupante porque su núcleo es un virus de influenza aviar, al que los humanos no tienen inmunidad, con fragmentos de cepas de mamíferos mezclados en humanos», explicó en la revista científica Science Edward Holmes, un biólogo de la Universidad de Sidney que estudia los patógenos.

DE HUMANO A HUMANO

Todavía no hay evidencia de que el G4 pueda extenderse de persona a persona, pero los investigadores advirtieron que el virus estaba en aumento entre las poblaciones de cerdos y que “podía representar una seria amenaza para la salud humana”.