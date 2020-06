Virgin Galactic y NASA firman acuerdo para viajes espaciales

Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados, pero Virgin Galactic Holdings Inc informó que planea transportar a pasajeros desde el Centro Espacial Johnson en Houston a la estación espacial.

El mes pasado, SpaceX se convirtió en la primera compañía privada en llevar a personas a órbita, marcando el comienzo de una nueva era en los viajes espaciales comerciales.

Feeling inspired by the wonder of human spaceflight? Experience space for yourself by taking One Small Step towards securing a seat on a @VirginGalactic flight to space here: https://t.co/o90oiXO7Cn pic.twitter.com/K8PtLiy7RQ

— Virgin Galactic (@virgingalactic) May 31, 2020