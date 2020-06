Hombre gana lotería de Michigan por segunda vez

Mark Clark, de South Rockwood, raspó un boleto de lotería con una moneda que le fue dada por su padre, quien ya falleció, hace cerca de 10 años.

Ambos solían pescar juntos luego que Clark ganó un premio instantáneo anterior de cuatro millones de dólares en 2017.

Uno nunca imagina ganar millones una vez, y definitivamente nunca piensa que pasaría dos veces”, dijo Clark, de 50 años, en un comunicado emitido por la Lotería de Michigan. “Es difícil expresar con palabras exactamente lo que siento… No puedo dejar de pensar que quizá esta moneda de la suerte me ayudó a ganar esto”.

Clark eligió aceptar una bolsa total cercana a los 2,5 millones de dólares en lugar de recibir los cuatro millones en pagos diferidos.

Meet Mark Clark! Winner of TWO $4 million Lottery prizes and the luckiest man in Monroe County! 💰💰 ➡️ https://t.co/lkddneYV81 pic.twitter.com/DQCRhp6ahz

— Michigan Lottery (@MILottery) June 22, 2020