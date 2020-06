Bolton recibe amenaza de Trump por criticarlo en su libro

Bolton, exasesor de Seguridad Nacional, de Donald Trump fue amenazado por el mandatario pues este dijo que pagará un «alto precio» por la publicación de sus memorias.

Un juez de Estados Unidos se rehusó ayer a impedir la venta del libro en el que el exasesor de Seguridad Nacional describe a Trump como corrupto e incompetente.

Republicans are the party of LIBERTY, EQUALITY and JUSTICE for ALL. We are the Party of Abraham Lincoln and the party of LAW AND ORDER! pic.twitter.com/H6Qnf6J3GB

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2020