Alemania compra parte de empresa que fabrica vacuna

El gobierno de Alemania informó el lunes que tomará una participación del 23 por ciento en una compañía alemana que trabaja en una posible vacuna contra el coronavirus y que su determinación es mantener en el país empresas clave, previniendo que salgan.

El banco estatal de desarrollo KfW comprará 300 millones de euros (337 millones de dólares) en acciones de CureVac, precisó el ministro de Economía, Peter Altmaier, y agregó que el objetivo es darle a CureVac “seguridad financiera”.

Dijo que el gobierno no ejercerá influencia en las decisiones de negocios de CureVac.

El principal accionista de CureVac es Dietmar Hopp, cofundador de la empresa de software empresarial SAP, con sede en Alemania.

