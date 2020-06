Aprueban reforma que criminaliza estrangulamientos durante detenciones

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, aprobó este viernes una nueva ley de reforma policial que criminaliza las maniobras de estrangulamiento por parte de los agentes durante las detenciones, entre otras medidas, como respuesta a las protestas tras la muerte de George Floyd, fallecido precisamente asfixiado durante un arresto y que desembocó en la imputación por asesinato de uno de los agentes involucrados.

La reforma consta de un total de una decena de proyectos de ley aprobados esta semana tanto por el Senado como por la Asamblea Estatal de Nueva York y pena con hasta 15 años de cárcel el uso de esta maniobra, facilita la obtención de los historiales de denuncias que pueda albergar un efectivo de las fuerzas de seguridad y penaliza las llamadas a la policía por motivos racistas.

Today New York enacted landmark reform that will raise the bar on policing and make our state more just.

The countless voices speaking out and demanding justice were heard. This is just the beginning. pic.twitter.com/hL36ZcaMPQ

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 12, 2020