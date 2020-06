Protestas en 3 continentes por movimiento Black Lives Matter

En Berlín, la policía dijo que 15 mil personas se manifestaron pacíficamente en la plaza Alexander de la capital alemana, en donde manifestantes corearon el nombre de Floyd y sostuvieron pancartas con frases como “Alto a la brutalidad policial” y “No puedo respirar”, además de usar la frase Black Lives Matter.

Floyd, un hombre de raza negra, murió después de que un policía de Minneapolis presionara su rodilla en su cuello incluso cuando rogaba por aire mientras estaba esposado e inmóvil. Las protestas internacionales comenzaron la semana pasada y estaban programadas para este fin de semana desde Sydney hasta Seúl, y desde Londres hasta Nápoles.

Varios miles de manifestantes en París desafiaron la prohibición a las protestas, emitida debido a la pandemia del coronavirus, y se reunieron a vista de la embajada de Estados Unidos, mantenidos a distancia por barreras imponentes y policías antimotines.

Entre los reunidos en la capital francés estaba Marie Djedje, de 14 años, una parisina que nació el 14 de julio, la fiesta nacional francesa.

“Nací francesa, el día en que celebramos a nuestro país. Pero todos los días siento que este país no me acepta”, dijo mientras sostenía un letrero que decía, “Ser negro no es un crimen”.