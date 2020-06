Justin Trudeau se arrodilla en marcha contra abuso policial

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, se sumó el viernes a miles de personas y se arrodilló frente al Parlamento de su país en solidaridad con los manifestantes estadounidenses que marchaban contra el racismo y la brutalidad policial.

Esta aparición pública de Trudeau, una de las pocas que ha realizado desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, es una muestra de la dimensión que han tomado en el extranjero las protestas iniciadas en Estados Unidos después de que la policía en Minnesota matara a un hombre negro desarmado.

The Government of Canada is committed to continuing to listen and work in partnership with persons with disabilities while addressing the impacts of #COVID19. Learn more about today’s announcement: https://t.co/8ldlMXEnfo pic.twitter.com/p3qez5cDy1

— CanadianPM (@CanadianPM) June 6, 2020