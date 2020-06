Otros tres expolicías que estaban presentes durante la captura y asesinato de George Floyd fueron acusados de complicidad e instigación.

De acuerdo con medios internacionales, la fiscalía de Minnesota presentó los cargos contra los exagentes Thomas Lane y J. Alexander Kueng, por ayudar a inmovilizar a Floyd, y contra Tou Thao, quien aparece en el video enfrentado contra quienes intentan defender al detenido.

Los tres agentes fueron detenidos y el abogado de la familia Floyd, Benjamin Crump, indicó en un comunicado que consideraban la presentación de los cargos como un paso hacia la justicia.

De acuerdo con los reportes oficiales, también fue elevada a asesinato en segundo grado la acusación contra Derek Chauvin, el exoficial que puso su rodilla sobre el cuello de George Floyd.

Según documentos presentados en la corte, los cargos contra Chauvin, quien se ve en un video viral arrodillado en el cuello de Floyd durante casi nueve minutos, pasaron de asesinato en tercer grado (involuntario) a asesinato en segundo grado (doloso), al que se suma el de homicidio en segundo grado.

El exoficial había enfrentado inicialmente cargos de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado.

El abogado de la familia de George Floyd declaró a la cadena de noticias CNN que consideraban que el cargo contra el exagente Chauvin debía ser asesinato en primer grado.

El fiscal general de Minnesota advirtió que aunque su oficina había presentado los cargos, lograr una condena sería complicado.

Gran parte de los policías que han sido juzgados en Estados Unidos por matar a afroestadounidenses finalmente han sido absueltos por los tribunales.

FAMILY’S REACTION: This is a bittersweet moment. We are deeply gratified that @AGEllison took decisive action, arresting & charging ALL the officers involved in #GeorgeFloyd's death & upgrading the charge against Derek Chauvin to felony second-degree murder. #JusticeForGeorge pic.twitter.com/jTfXFHpsYl

— Benjamin Crump, Esq. (@AttorneyCrump) June 3, 2020