Esta es la lista de nombres relacionados con la red de trata de Epstein

Esta es lista que ha enloquecido a Twitter pues una serie de archivos han sido expuestos por ‘Anonymous’, en donde en 92 páginas revela una lista de nombres que estuvieron relacionados con la red de trata de Jeffrey Epstein, quien tras ser condenado por tráfico de menores se suicidó en la cárcel.

El libro denominado el ‘blackbook’ de Epstein, de acuerdo con Anonymous corresponderían a la agenda personal de Jeffrey Epstein, quien en 2005 fue investigado por la policía de Palm Beach por abuso de menores, tras una denuncia interpuesta por el padre de una menor de 14 años de edad, quien lo acusó de tentación y ejercicio de prostitución de al menos 36 menores de edad.

Bueno, me he leído las 92 páginas de los archivos del blackbook de Epstein filtrado por Anonymous hace unas cuantas horas. De hecho, me he tomado la molestia de compararlo con los documentos filtrados hace más o menos un año. Abro hilo de las personas importantes listadas: pic.twitter.com/5theLI3feq

— Meri (@mariamariwana) May 31, 2020