Anonymous reaparece y pone en jaque a Estados Unidos

Anonymous reaparece con la publicación de un video en el que protesta por el asesinato del afroamericano George Floyd, en Estados Unidos, además de que promete desmantelar y exponer la red de corrupción policial en todo el país. El grupo internacional de hacker conocidos por su activismo ante problemáticas sociales.

Según varios medios internacionales el video se viralizó a través de Twitter, pero fue borrado después de YouTube. En el video de más de un minuto Anonymous muestra su postura ante el abuso policíaco en Estados Unidos, en el que murió George Floyd, un ciudadano afroamericano, tras ser arrestado y ser sometido con gran fuerza por un policía de Mineapolis el lunes.

BITCH YALL GOT ANONYMOUS OUT THE SHADOWS pic.twitter.com/bCBPnNJkmr

— Thug (@LAVENDERTHUG) May 31, 2020