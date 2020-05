SpaceX, la NASA y EUA vuelven al espacio con sus propios medios

SpaceX, la empresa estadounidense de transporte aeroespacial, lanzó su primer vuelo espacial tripulado por Doug Hurley y Bob Behnken, dos astronautas de la NASA.

El lanzamiento del cohete Falcon 9 con la cápsula Crew Dragon de SpaceX fue desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, con la presencia de Donald Trump y del vicepresidente Mike Pence. La plataforma de lanzamiento elegida fue la 39A, la misma en la que el hombre despegó hacia la Luna y donde el último transbordador espacial, Atlantis, dijo adiós en 2011.

“Este es un gran momento en el tiempo. Han pasado nueve años desde que tuvimos esta oportunidad”, dijo el administrador de la NASA, Jim Bridenstine antes del lanzamiento.

LIVE from @NASAKennedy: @JimBridenstine, alongside other NASA officials and @SpaceX officials, provides an update about today’s #LaunchAmerica mission that launched @AstroBehnken and @Astro_Doug to space.

