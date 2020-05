Elon Musk, el hombre que busca conquistar el espacio con SpaceX

Elon Musk es el mayor de tres hermanos. Durante su infancia se apasionó por las novelas de ciencia ficción y las computadoras. Sus padres, son la modelo canadiense Maye Musk y el ingeniero electromecánico y piloto Errol Musk y se separaron cuando él tenia ocho años de edad.

Desde niño y hasta su adolescencia, Elon Musk fue acosado, golpeado y recibió burlas de sus compañeros de escuela, incluso fue hospitalizado. A pesar de ello enfocó toda su energía en la física y los sistemas computacionales, aprendió a programar de forma didacta a los 10 años de edad en un ordenador Comodore Vic-2 y a los 12 años de edad vendió su primer programa de computadoras: el video ‘Blastar’.

Crew Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the International Space Station with @Astro_Behnken and @AstroDoug! Autonomous docking at the @Space_Station will occur at ~10:30 a.m. EDT tomorrow, May 31 pic.twitter.com/bSZ6yZP2bD

— SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020