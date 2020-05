Se aplaza al sábado el lanzamiento tripulado de SpaceX y la NASA

Redacción

El clima tormentoso en la Costa Espacial de Florida y las condiciones de tormenta tropical en el Océano Atlántico obligaron a SpaceX a suspender el tan esperado lanzamiento de dos astronautas a bordo de la nave espacial Crew Dragon de la compañía el miércoles, en lo que sería el primer vuelo piloto en órbita desde suelo estadounidense en casi nueve años.

La compañía planea hacer otro intento el sábado por la tarde, será la próxima oportunidad para el lanzamiento en el avión de la órbita de la Estación Espacial Internacional con las condiciones adecuadas para una cita y atraque.

Si algo llegará a salir mal, habría una tercera oportunidad para el domingo.

Los pronosticadores dijeron que el sábado esperaban un 70% de probabilidad de clima aceptable con una probabilidad mucho menor de lluvia.

🌩️ No launch for today – safety for our crew members @Astro_Doug and @AstroBehnken is our top priority.

We'll try, try again to #LaunchAmerica on Saturday with liftoff at 3:22pm ET. NASA TV will begin coverage at 11 am. Join us again virtually: https://t.co/LO1sJwia2G

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 27, 2020