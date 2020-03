Así luce el agua de los canales de Venecia por el coronavirus

Redacción

Una de las consecuencias más visibles se ha producido en la ciudad italiana de Venecia, una de las más afectadas por el virus en el país transalpino. La usuaria de Twitter Kaveri ha compartido en su perfil unas imágenes de los canales de la capital de Véneto.

En las imágenes que ha subido se ven, efectivamente, tanto los peces nadar por el agua del canal como los cisnes. Como ella, otros usuarios y fotógrafos han decido enseñar al mundo cómo está la ciudad tras varias semanas sin turistas.

This is crazy, I wish I had better photos to show the comparison from when I was there in July, but the waters were dark murky gray and smelled terrible I wish it could always look that good pic.twitter.com/K33mEilqJe

