Redacción

El Primer Ministro canadiense Justin Trudeau y su esposa, Sophie Grégoire Trudeau, iniciaron una cuarentena voluntaria.

Aunque, “después del consejo de nuestro doctor, ella se ha auto aislado mientras estamos a la espera de los resultados de las pruebas por Covid-19”, explicó el mandatario en su cuenta de Twitter.

I have some personal news to share today. Sophie recently returned from a speaking event in the UK, and last night she was experiencing mild flu-like symptoms. She‘s feeling better, but following the advice of our doctor she is self-isolating as we wait on COVID-19 test results.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 12, 2020