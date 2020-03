‘Wuhan shake’, el nuevo saludo en China por el coronavirus

El coronavirus ha cambiado las rutinas de millones de personas en China, debido a que las autoridades de salud han prohibido el contacto físico en el saludo y las medidas de cuarentena, las personas han optado por un inusual saludo.

Habitantes de la ciudad de Wuhan, epicentro de brote de Covid-19, se las ingeniaron para mostrar afecto a sus seres queridos sin necesidad de poner en riesgo la salud.

Un video difundido en redes sociales muestra la nueva manera que los chinos están utilizando para saludarse: choques leves de pies que han sido bautizados como el ‘Whan Shake’.

People in China found another way to greet since they can’t shake hands.

The Wuhan Shake.

I love how people can adapt and keep a sense of humor about stressful situations. pic.twitter.com/P8MSfOdJ2H

— •*¨*•.¸¸✯*・🍃Ꮙ🍃•*¨*•.¸¸✯*¨ (@V_actually) February 29, 2020