Bernie Sanders condena la influencia de Rusia en los comicios de EUA

El precandidato presidencial demócrata, Bernie Sanders, dijo el viernes que autoridades estadounidenses le informaron “hace aproximadamente un mes” que Moscú ha estado intentando ayudar a su campaña como parte de sus esfuerzos para interferir en los comicios de 2020.

La respuesta de Sanders contrastó agudamente con la del presidente Donald Trump, que ha minimizado la evaluación de las agencias estadounidenses de inteligencia de que Rusia interfirió las pasadas elecciones para favorecerlo. Minutos antes de que Sanders condenara la interferencia del Kremlin, Trump rechazó los reportes de que el mandatario ruso Vladimir Putin estuviera intentando ayudarlo, diciendo que se trataba de un “rumor” propalado por los demócratas.

En 2018, investigadores federales acusaron a 13 rusos en una campaña encubierta en las redes sociales que según los fiscales tenía el fin de dividir a la opinión pública en asuntos sociales controvertidos, así como apuntalar a Sanders y al candidato republicano Trump en los comicios de 2016, y también denigrar a Hillary Clinton, quien a la larga fue nominada candidata demócrata.

Los organizadores del esfuerzo ruso hicieron circular un esbozo de temas para contenido futuro en las redes sociales, con instrucciones de “usar cualquier oportunidad para criticar a Hillary y al resto (exceptuando a Sanders y a Trump; los apoyamos)”, según el acta de acusación.

