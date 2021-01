Injusta la campaña contra López-Gatell, afirma AMLO

Ray Méndez

Ante las voces de políticos y comunicadores que exigen la renuncia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su respaldo al funcionario de salud.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario calificó el subsecretario de Salud como un extraordinario servidor público que ha sido víctima de una injusta campaña de desprestigio.

“Hay una campaña de desprestigio en contra del doctor, se me hace muy injusta, porque ha estado aplicado de tiempo completo, imagínense la presión, lo que significa estar conduciendo acciones en contra de la pandemia con todo el dolor, con toda la tristeza, porque él es un hombre sensible, humano y golpes y golpes, golpes, entonces se me hace injusto y que se escuche bien y se escuche lejos, nosotros lo consideramos un extraordinario servidor público”, aseveró.