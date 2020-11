AMLO asegura que Cienfuegos será investigado

El mandatario nacional aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) llevará este proceso, sin fabricar delitos ni buscar venganza.

Juan Hernández

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no se protegerá al ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, a quien ya se le ha iniciado una investigación en México, tras ser acusado en Estados Unidos de narcotráfico y lavado de dinero.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo afirmó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de llevar el proceso contra el exsecretario de Defensa, pero deberá ser justo.

“Sin venganzas. No fabricar delitos, antes eso era muy común. No porque se trata de agencias o instancias judiciales de otros países ellos son los poseedores de la rectitud y la justicia”, dijo.

López Obrador aseguró que “no se puede permitir que agencias del extranjero juzguen a mexicanos si no hay pruebas, además, existen acuerdos de cooperación que se tienen que respetar “.

Asimismo, el presidente López Obrador aclaró que nunca se amenazó al gobierno de Estados Unidos con limitar o expulsar a agentes estadunidenses, en particular de la DEA, de México si no avanzaba el acuerdo para retirar los cargos contra el general Cienfuegos y descrito que todo se hizo por la vía diplomática y lo que se puso sobre la mesa fue revisar toda la cooperación entre ambos países.

