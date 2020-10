No hay posibilidad de que se rompa el pacto federal: AMLO

Redacción

En conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, expuso que los gobernadores que integran la Alianza Federalista y que amagaron con romper el pacto federal, no tienen posibilidades de hacerlo.

El mandatario comentó que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, está atendiendo a los 10 gobernadores que amagan con romper el pacto federal, por lo que descartó se reúna con ellos.

No (me voy a reunir con ellos), porque no hay materia, los está atendiendo el secretario de Hacienda y yo no voy a permitir que utilicen la institución presidencial, hay que cuidar la investidura, detalló .