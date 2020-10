Llama López Obrador a participar en elecciones en Hidalgo y Coahuila

AMLO exhortó a los ciudadanos de Hidalgo y Coahuila a que se haga valer la democracia y se proclamó a favor de comicios limpios y libres

Juan Hernández

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los ciudadanos a que participen en las elecciones en los estados de Hidalgo y Coahuila, que se llevarán a cabo este domingo.

Durante la conferencia matutina, el Jefe del Ejecutivo exhortó a los ciudadanos a que se haga valer la democracia y se proclamó a favor de comicios limpios y libres.

Asimismo, se pronunció para que no haya injerencia de gobiernos locales ni estatales, que no se compren votos a cambio de despensas, y que no se utilice indebidamente el presupuesto para beneficiar a candidatos y partidos.

“Hay que erradicar la práctica deleznable de entregar despensas y traficar con la pobreza de la gente para obtener votos. Se haga valer el voto libre, que no haya acarréalos, no se rellenen las urnas, actúen con rectitud, imparcialidad, no haya fraude electoral”, dijo.

Finalmente, el mandatario pidió a los ciudadanos de Coahuila e Hidalgo que en esta emergencia sanitaria, se guarde la sana distancia al acudir a efectuar el voto.

Datos:

En Hidalgo se renovarán las 64 presidencias municipales

En Coahuila se elige al nuevo Congreso local.

‘Quienes defienden fideicomisos defienden la corrupción’

Ante el anuncio de la Alianza Federalista de impugnar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la desaparición de 109 fideicomisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que quienes defienden estos fondos defienden la corrupción.

“Los que están defendiendo a los fideicomisos están defendiendo a la corrupción, así de claro. Es tanta su ambición al dinero y su prepotencia y las malas costumbres que enseñan el cobre defendiendo lo indefendible”, refirió el mandatario.