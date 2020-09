Hay reducción de ocupación hospitalaria por COVID en Querétaro: Gatell

El doctor Hugo López-Gatell mencionó que Querétaro lleva dos semanas consecutivas de reducción de la curva epidémica

En conferencia de prensa mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la pandemia de COVID-19 va a la baja en México y destacó que no hay indicios de un rebrote de contagios, “vamos de salida, es una disminución, es una baja lenta, pero no tenemos ningún indicio de rebrotes”, sin embargo, señaló que no hay que bajar la guardia.

Por su parte el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que en la última semana, se ha tenido una reducción de casos positivos, de casi el 60%, de la epidemia del coronavirus en México.

“Desde desde la semana 27 ha habido una reducción sostenida, en el último intervalo de la semana 36 a la 37 tenemos una reducción de casi el 60%”, indicó.

La pandemia no es un asunto político sino de salud pública. Conferencia matutina. https://t.co/df89rlZuQI — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 22, 2020

El funcionario señaló que 27 entidades federativas mantienen una reducción en el número de casos diarios y está disminución es resultado de las medidas implementadas por cada uno de los 32 gobiernos estatales.

Mencionó que Querétaro lleva dos semanas consecutivas de reducción de la curva epidémica “es el estado número 27 que se agrega a este patrón de reducción sostenida por al menos dos semanas”, dijo.

Asimismo, mencionó que en el estado de Querétaro a partir del primero de septiembre empezó a reducirse la ocupación hospitalaria

Terminó llamando a las personas a que nunca se está exento de la posibilidad de un rebrote, por lo que recomendó seguir cuidándose y atendiendo las medidas de las autoridades.