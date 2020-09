 AMLO propone al FRENAAA se una con otros grupos ‘conservadores’

Redacción

Ante el campamento de FRENAAA en Reforma, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expuso que la decisión de cerrar el acceso al Zócalo fue del gobierno de la Ciudad de México, pero aclaró que “no queremos que haya ningún acto de provocación, es cuidar nada más que no haya enfrentamientos, que no haya confrontación, que sea pacífico todo”.

“Tienen garantizado su derecho de manifestación. Yo en el primer trimestre del 2022 me voy a someter a revocación de mandato. Ellos pueden esperar hasta entonces y convocar al pueblo y a quienes estén en contra de nuestro gobierno a que participen, voten y si el pueblo dice que me vaya, entonces sí, a Palenque, Chiapas; si no, termino en el 2024”, reiteró.

Nunca traicionaremos la confianza del pueblo; no habrá complicidades ni impunidad. Conferencia matutina. https://t.co/bPCNyOZ1ur — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 21, 2020

El mandatario también sugirió al movimiento FRENAAA que, si quieren adelantar este ejercicio, pueden hacerlo si convencen a los legisladores de oposición para hacerlo en 2021, pues fueron éstos los que rechazaron que fuera en las elecciones de junio próximo.

“Ellos pueden convocar al pueblo a que no vote por el partido o los partidos que simpatizan con la idea de transformar al país, que voten por los opositores, los que no quieren que haya transformación y que continúe el antiguo régimen de injusticias, corrupción y privilegio. De aquí a junio falta menos tiempo, tienen ésa posibilidad y que se articulen, que terminen de formar el bloque conservador-reaccionario, es cosa de que se junten”, afirmó.

Mencionó que en el caso del dirigente de FRENAAA que el día domingo tuvo que dejar el plantón por motivos de salud, detalló que al enterarse de esto giró instrucción para que se atendiera al manifestante.

