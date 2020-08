No han indagado recursos ligados a implicados en caso Lozoya

El presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su conferencia mañanera desde Torreón, Coahuila

El presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que, hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha solicitado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigar las finanzas de los denunciados por Emilio Lozoya.

Los tiempos del proceso legal que se seguirá en torno al ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya corresponderá definirlos a la Fiscalía General de la República “va a llevar tiempo, aunque esperemos que no tarde mucho, que sea justicia pronta y expedita”, consideró el presidente López Obrador.

Asimismo, informó que hasta el momento no se ha hecho alguna solicitud al respecto y dijo no tener información de que se hayan solicitado pruebas sobre manejo de dinero.

#ConferenciaPresidente, desde Torreón, Coahuila | Miércoles 26 de agosto de 2020 https://t.co/5TszQKVLQH — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 26, 2020

«No han hecho ninguna solicitud al Ejecutivo, en este caso a la oficina de investigación financiera, no tengo yo información de que hayan solicitado pruebas sobre manejos de dinero, no existe, o sea, creo que no es el momento del proceso, va a llevar algún tiempo, esperemos que no tarde mucho, que sea justicia pronta y expedita», refirió.

El Presidente reiteró que respetará la autonomía de la FGR para llevar a cabo la investigación del caso Lozoya.