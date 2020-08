Inicia ‘Mañanera’ con defensa de Francisco Domínguez

El Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, dio la cara ante las acusaciones de corrupción por el caso de Emilio Lozoya

Redacción

El presidente Andrés Manuel López Obrador inició su conferencia mañanera en la capital de Querétaro, en donde refirió que «hay buenos resultados en materia de seguridad» y agradeció al gobernador, Francisco Domínguez Servién por su trabajo coordinado.

Al respecto, el gobernador Francisco Domínguez Servién, fijó su postura ante las acusaciones de corrupción por el caso Lozoya y afirmó que: “los gobernantes tenemos la obligación de enfrentar los hechos más cuando se trata de calumnias infamias y ataques centrados en cuestiones políticas”.

“Emilio Lozoya ha pretendido involucrarme con una bajeza inaudita en actos de corrupción, ha aportado solo sus dichos que valen lo que su prestigio, nada, de manera perversa se filtró un video en donde aparece una persona en la que deposité mi confianza y me acompañó por años, lo removí de su cargo y di parte a las instancias correspondientes para que ésta a su vez apele a sus derechos que le convengan”, dijo.

#ConferenciaPresidente desde Querétaro, Querétaro | Miércoles 19 de agosto de 2020 https://t.co/05ifEagQgP — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 19, 2020

El gobernador de Querétaro informó que no tiene nada que temer, ni nada que ocultar y mencionó que lo que ha declarado Emilio Lozoya son una infamia por varias razones:

Primero «nadie puede comprar lo que ya tiene, desde que fui diputado federal con respeto apoyé la Reforma Energética en el 2018, que fue propuesta por el Partido Acción Nacional, la seguí apoyando como senador de la República, de hecho la presenté yo personalmente a nombre de mi partido, siempre he tenido convicción de que la reforma era benéfica para el país”, dijo.

Segundo, «nadie paga para que le peguen, si fuera cierta la calumnia no habría presentado en ese momento 807 reservas y modificaciones a la reforma de aquel gobierno, no hubiera quitado su servidor el Consejo de Administración de Pemex, ni quitado cinco asientos que tenía en ese momento el Sindicato Petrolero… Sacar al sindicato no sólo incomodó a aquel gobierno, sino que detonó amenazas contra mi vida, si fuera cierta la calumnia no habría propuesto la creación de un fondo petrolero con recursos etiquetados para asegurar la transparencia y evitar el saqueo que después se dio”.

Tercero, «no se puede creer en las palabras de un delincuente confeso, yo hoy doy la cara aquí y ante la autoridad, no busco la protección a cambio de inventar falsedades”.

Cuarto, «hay una intención política, no es cuestión legal, atacan a un gobernador de oposición bien calificado, mienten porque Querétaro no tiene una sola observación de la Auditoría Superior de la Federación, ni de la Secretaría de la Función Pública”, citó el gobernador ‘Pancho’ Domínguez.