Captura de ‘El Marro’ frenó la violencia en Guanajuato

En conferencia de prensa mañanera en el estado de Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Guanajuato ya no ocupa el primer lugar en homicidios dolosos en el país, desde hace 15 días, debido a la detención de José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima.

«A partir de la detención del presunto líder delictivo, se ha observado una disminución de homicidios, no han desaparecido pero sí, ya no está en primer lugar Guanajuato, en estos últimos 15 días como era anteriormente en primer lugar. No quiere decir que se haya resuelto el problema», dijo.