Profeco entrega reconocimientos a empresas gasolineras

El presidente López Obrador y el titular de Profeco reconocieron a los empresarios de gasolineras por no aumentar sus precios

En conferencia de prensa mañanera el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, entregó reconocimientos de ‘Aliado del Consumidor’ a diversas gasolineras y empresas de Gas LP por su labor.

Sheffield, informó que el reconocimiento es para los empresarios que en nueve meses y medio mantuvieron sus precios promedio tanto en gas LP como en gasolina, “A parte de eso todos fueron verificados y salieron bien, no es un reconocimiento a ciegas, es un reconocimiento que se hace de un historial de los precios”, dijo.

Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a los empresarios que no han aumentado los precios de las gasolinas y venden el combustible «a precios justos”, pues aseguró que «siempre se tiene que considerar que la IP debe tener utilidad, pero tiene que ser una ganancia razonable y no excesiva, que no sea lucro, que sea una ganancia que no afecte la economía familiar».

#ConferenciaPresidente | Lunes 10 de agosto de 2020 https://t.co/VfIhBu50Vn — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 10, 2020

¿Quiénes son los galardonados?

-Gasolinas y diésel

Región norte, Total Gas, recibido por el licenciado Enrique López, director general.

Región noroeste, servicio Escoserra de Quick Gas, recibido por el señor Alejandro Cueto Serrano, representante.

Región Golfo, Gasolinera El Trébol, franquicia Pemex, recibe el señor Amado Cárdenas Peña.

La mejor marca en el periodo del 1 de octubre al 15 de julio: G-500. El reconocimiento fue recibido por Jorge Corres.

-Gas LP

Región centro, Usa Gas de San Juan, recibido por Gerardo Rosas Ortega.

Región Golfo, Hidro gas de Veracruz, recibido por Armando Sánchez Mabarak, representante legal.

Región occidente, Gas Imperial, recibido por Carlos Garduño Hernández.

Región sureste, Holbox Gas S.A. de C.V., comercializado como Tomsa, recibido por Luis Alberto Zavala González.

Sheffield destacó que estos reconocimientos pueden ser puestos en las gasolineras, además de que serán colocadas en la aplicación Litro x Litro.