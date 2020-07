López Obrador da negativo a prueba de coronavirus

El presidente confirmó que dio negativo a la prueba de coronavirus; mientras que López-Gatell afirma que el virus vivirá entre los humanos por años

En conferencia de prensa mañanera y previo a su viaje a Estados Unidos (EU) para su encuentro con su homólogo, Donald Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que tras realizarse la prueba del coronavirus Covid-19 dio negativo.

«Le había hecho caso a los doctores, ahora me la hice porque voy a viajar y tengo que actuar con responsabilidad. Está muy seguro que no tengo afortunadamente este virus, ya me hice la prueba, llevo mi certificado», comentó.

Reiteró que si el gobierno de Estados Unidos le solicita hacerse otra prueba se la va a realizar.

Explicó que anteriormente no se había realizado el estudio debido a que, por recomendación de las autoridades sanitarias, no era necesario pues no ha presentado ningún síntoma.

#ConferenciaPresidente | Martes 7 de julio de 2020 https://t.co/4rhRSluBO8 — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 7, 2020

«VIRUS VIVIRÁ ENTRE LOS HUMANOS»

En conferencia de prensa el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que el coronavirus Sars-Cov-2 vivirá entre los humanos por años, por lo que se debe recuperar la nueva normalidad de forma ordenada y cuidadosa.

“Este virus va a estar presente con los seres humanos durante varios meses, posiblemente años a nivel mundial; a nivel mundial tenemos una enfermedad que ha afectado a toda la humanidad que no tiene un tratamiento específico ni vacuna», refirió.