Pedirá López Obrador a Estados Unidos trato respetuoso a migrantes

El presidente López Obrador informó que hoy se hará la prueba de coronavirus previo a la reunión del 8 de julio con su homólogo, Donald Trump

En conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el trato respetuoso a migrantes y mexicanos en Estados Unidos (EU) es un tema importante en su visita a Washington para reunirse con su homólogo, Donald Trump.

Dijo que primordialmente su encuentro con Trump será por la entrada en vigor del T-MEC, pero el tema de los migrantes estará presente para abogar por su buen trato.

«Derivada de las buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos se está siempre procurando que haya un trato respetuoso con nuestro pueblo y en particular que se trate con respeto a nuestros paisanos migrantes”

“Si tenemos buena relaciones con el gobierno de Estados Unidos vamos a evitar que haya malos tratos y esto poco a poco lo hemos ido logrando”, refirió.

Al ser cuestionado sobre las críticas de su visita a Washington, pese a los ataques de Trump a México y a migrantes, López Obrador aseguró que durante sus dos años de gobierno ha habido una mejor relación entre los gobiernos y no se ha vulnerado la autonomía nacional.

“No es el mismo trato de antes y se puede probar en declaraciones, en mensajes, que se vierten sobre México desde el extranjero. Vamos a celebrar el que se inicie el tratado y vamos a seguir impulsando una relación de amistad”, aseveró.

SE HARÁ LA PRUEBA DE CORONAVIRUS

Al ser cuestionado sobre si ya se realizó la prueba de coronavirus, el presidente informó que se la haría hoy.

«Me haré la prueba hoy en la tarde y mañana les informo, no tengo ningún síntoma, no tengo tos seca, no tengo calentura, no tengo cansancio, decaimientos ni problemas de respiración, pero ahora que voy a salir me voy a hacer la prueba porque no puedo ir enfermo, sería irresponsable», aseguró.