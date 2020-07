‘Fue fuertísimo’, dice AMLO sobre ataque en Guanajuato

En conferencia de prensa mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el ataque a un centro de rehabilitación en Irapuato, Guanajuato, que dejó al menos 26 muertos.

El presidente calificó el hecho como “fuertísimo” y apuntó que no va a abandonar al pueblo de Guanajuato.

“Tenemos elementos de la Secretaría de Marina, Sedena y la Guardia Nacional, van a continuar protegiendo a la población es una situación muy grave lo que se está padeciendo, vamos a seguir apoyando”.

Respecto a que el gobernador Diego Sinhue no acude a reuniones de seguridad en un estado donde impera la violencia y los homicidios son el pan de cada día, el presidente AMLO hizo el llamado a que se trabaje de manera coordinada, remarcando que la “mayoría de los gobernadores sí asisten a la reunión”.

Lamento profundamente y condeno los hechos ocurridos esta tarde en #Irapuato ; la violencia generada por la delincuencia organizada no solamente priva de la vida a los jóvenes, sino además roba la paz de las familias guanajuatenses. (1/3)

“Yo recomiendo que los gobernadores no deleguen esta responsabilidad y que vayan a las reuniones de seguridad porque hay casos en donde no van ‘no quiero hablar de eso’ porque no se trata de culpar sino de que se trabaje de manera conjunta, que se haga a un lado la hipocresía”, dijo enérgico.