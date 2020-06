En Guanajuato intentaron atacar una refinería: Sedena

El presidente López Obrador afirmó que Guanajuato representa del 15 a 18 por ciento de los homicidios del país

En conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que la delincuencia en Guanajuato es un tema que han venido atacando desde siempre, pero se reforzó hace cuatro meses.

Al ser cuestionado sobre el asesinato de un ex candidato de Morena tras publicarle carta a ‘El Marro’, lamentó lo sucedido y exhortó a la población a no proteger a delincuentes y a quienes participan en este tipo de actos a que recapaciten.

“Antes a lo mejor no tenían apoyo del gobierno, no los atendía, tenían que tomar ese camino (el de recibir ingresos para respaldar a la delincuencia), ahora lo más importante para este gobierno es la atención al pueblo, a los jóvenes que se ayude a todos los que lo necesitan que se procure alejarse de esa gente, que no se les respalde, que no agredan a la Guardia Nacional, que no cometan actos vandálicos”, (aduciendo a los narcobloqueos), dijo.

Afirmó que el Cártel de Santa Rosa de Lima encabezado por ‘El Marro’ tiene mucha presencia porque se le dejó crecer y no se atendió a tiempo.

“Incluso por eso tiene base social, ahora que hubieron las detenciones muchos estaban vinculados porque les pagaban, había nóminas, entonces para crear una organización en donde hay nómina en donde tienen en cada muro bases pues es un asunto que viene de tiempo atrás y no se atendía”, afirmó el mandatario.

Por su parte el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval informó que anoche hubo un intento de agresión a una refinería en Guanajuato y se aseguró un vehículo con 12 artefactos explosivos.

En conferencia de prensa explicó que tras estos hechos se reforzó la seguridad en las instalaciones estratégicas de modo que «se dio una seguridad para evitar que el grupo delincuencial fuera a atener acción en contra de ella».

Asimismo refirió que tras los hechos ocurridos el pasado fin de semana donde se registraron narcobloqueos y quema de negocios, dijo que aún permanecen personas detenidas, sin embargo, quienes obstruyeron vías de comunicación ya fueron liberadas.

¿Qué decía la carta hacia El Marro?

El excandidato de Morena a la presidencia municipal de Abasolo fue asesinado en Guanajuato luego de publicar una carta a José Antonio Yépez Ortiz.

El político invitó a la reflexión y pidió respetar la vida de los inocentes, del pueblo.

«Usted al igual que todos nosotros tiene madre, hermanos, esposa e hijos. Sin duda entiende que el bienestar de la familia es el eje de la existencia humana y es por ello, por el bienestar y la seguridad de mi familia que he tenido el atrevimiento de dirigirme a usted», decía el texto.