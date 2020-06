Mujer indígena sería la nueva titular en el Conapred

En conferencia de prensa mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aceptará la renuncia de Mónica Maccise como titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y en su lugar propondrá a una mujer representante de los pueblos indígenas.

Aclaró que él no solicitó la renuncia, sin embargo, destacó que lo más honesto es que si un funcionario no tiene afinidad con el proyecto que se lleva a cabo, entonces deje el cargo que se le encomendó.

«Yo creo que cada quien es libre, siempre he dicho, de decidir y lo más honesto es no estar ocupando un cargo si no se tiene afinidad con el proyecto que se está aplicando, eso es lo más honesto», dijo.