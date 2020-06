Esto dijo AMLO sobre la cifra de fallecidos por COVID-19 en el país

El presidente López Obrador arrancó su conferencia de prensa en Chiapas donde informó sobre los fallecimientos a causa del virus COVID-19

En conferencia mañanera desde Palenque, Chiapas, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, informó que este miércoles se dio un número alto de defunciones, pero no porque murieran al mismo tiempo, sino porque se realizó un ajuste a la cifra al registrar las muertes que se dieron en otros días pero que no habían sido confirmadas.

Señaló que la cifra de 1,092 muertos por coronavirus COVID-19, que reportó la Secretaría de Salud es solo una actualización de las defunciones que no se habían registrado o dictaminado.

“Esto ocurrió porque se hizo un ajuste en defunciones que se habían presentado con anterioridad y que no se habían registrado o no se habían dictaminado y hubo este proceso de actualización”, aclaró no sin antes ofrecer disculpas a la población asegurando que está consciente que “son vidas humanas” y no números.

“Vamos a seguir domando la pandemia, como lo hemos venido haciendo”, dijo.

México, lugar 18 de países con más muertes por coronavirus

El mandatario federal aseguró que México ocupa el sitio 18 de 30 países con más muertes por COVID-19 en el mundo, por lo que detalló que Bélgica tiene nueve veces más decesos con respecto al número de habitantes, seguido de Reino Unido, España e Italia.

En la región del norte, reiteró que Estados Unidos tiene tres veces más fallecidos que México y Canadá sólo dos veces más. Mientras que en América Latina, dijo, está Ecuador, Brasil y Perú.

Al señalar que si llegase a haber rebrotes del virus en cualquier estado se tomarán las medidas necesarias, por lo que puntualizó que las vidas humanas y la salud es lo más importante.