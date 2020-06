López Obrador confirma asesinato de diputada de Morena

La diputada de Morena, quien desde el pasado 29 de abril fue reportada como desaparecida, fue hallada sin vida este martes, confirmó el presidente

Redacción

El presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó su conferencia mañanera desde Campeche, en donde abordó varios temas entre ellos el asesinato de la diputada de Morena en el Congreso de Colima, Francis Anel Bueno Sánchez.

En su conferencia mañanera, el mandatario lamentó el homicidio de la legisladora que fue vista por última vez el 29 de abril en Ixtlahuacán y aseguró que la persona aprehendida ha optado por dar información sobre el crimen y de quienes lo perpetraron.

“Quiero expresar mi condolencia a sus familiares y amigos, fue algo lamentable. Y decir también que en la mañana se presentó un reporte de detenidos que participaron en este crimen. Hay un detenido y ya hay una declaración culpando a los responsables”, dijo.

Asimismo, destacó que las indagatorias sobre el secuestro y asesinato de la diputada están a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE) y reveló que ya hay un detenido por este hecho.

Los hechos

De acuerdo con reportes de medios locales, la diputada de Morena de mayoría relativa por el Distrito XVI fue plagiada por un comando armado mientras realizaba labores de sanitización por la emergencia del Covid-19 en Tamala.

Ema Sánchez, madre de la legisladora morenista, cuestionó en mayo pasado la actuación de las autoridades no sólo por el “silencio” en torno al acontecimiento, también porque a pesar de pedir desde el 9 de mayo la emisión de una Alerta Alba, ésta no se difundió.

“Quédate en casa”

Respecto a las personas que se encuentran saliendo ya a realizar algunas actividades, el presidente exhortó a quedarse en casa.

«Volver a convocar a que nos quedemos en casa si no tenemos ninguna actividad esencial; si no es necesario o indispensable, hay que quedarnos en nuestras casas; que nos cuidemos, que no nos confiemos, es una pandemia muy dañina, afecta mucho, duele que se pierdan vidas como está sucediendo”, dijo.

“No todos tenemos la misma se situación de casa, de ingresos…Vamos a ver diferentes comportamientos porque son circunstancias distintas en cada región del país, también se debe cuidar a los más vulnerables como los adultos mayores”, destacó.