AMLO revira a Cofece y va por otra iniciativa para regular sueldos

Una nueva iniciativa para regular sueldos de los funcionarios podría ser presentada por el presidente. Con esto AMLO revira a Cofece luego de la suspensión que la Corte le otorgó para que sus funcionarios puedan ganar más que el jefe del Ejecutivo Nacional.

“Mientras yo esté aquí y tenga facultad para enviar iniciativas de ley, si no quedó muy claro como en el Artículo 127 de la Constitución podría yo enviar otra iniciativa para que quede lo suficientemente claro”, dijo Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia de esta mañana.

El mandatario nacional expresó su malestar ante la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que otorgó una suspensión a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Con dicha resolución se impide que se les aplique las reducciones para adecuar los sueldos de los funcionarios de la Cofece a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para el presente año.

La Primera Sala también confirmó la suspensión otorgada en enero pasado al INEGI que permite a sus empleados ganar más que el Presidente de la República.

“No es posible que no haya un tope en lo que ganamos los funcionarios públicos.

El jefe del Ejecutivo nacional aseguró que el tope salarial es un “asunto de justicia”.

“La austeridad es un asunto de principios no es solo una asunto administrativo. Eso no lo veo bien, desde luego respeto las decisiones del Poder Judicial, un poder autónomo e independiente, pero también voy a ejercer mis facultades”.

López Obrador aseguró que seguirá insistiendo en que no puede haber sueldos excesivos.

“Cuando tenemos reuniones sobre la cuarentena ahí se habla de que nosotros podemos estar recluidos porque cada 15 días cobramos ¿y los que no cobran y los que tienen que buscarse la vida día con día? (hay que) tomar conciencia de eso”.

Con estas declaraciones AMLO revira a Cofece y previó que al darse a conocer dicha resolución vendrían más casos de otros organismos que buscarán la misma suspensión.

“No me puedo quedar callado, ofrezco una disculpa sobre este tema y si lo consideramos necesario vamos a ver cuáles fueron los elementos. A lo mejor no estaba muy claro en la Constitución, entonces si no está mu claro, vamos a buscar la forma de hacerlo más claro y volver a enviar la iniciativa para que sean los legisladores los que resuelvan”.