Créditos a pequeños empresarios que resulten afectados por coronavirus: AMLO

López Obrador recordó que se darán un millón de créditos a pequeños empresarios que resulten afectados por el coronavirus

Los créditos que otorgará el gobierno federal a los pequeños empresarios serán de 25 mil pesos con tres meses de «gracia» para comenzar a pagar, y tres años de plazo para concluir con una tasa de interés de 6.5 anual, es decir, la que corresponde al Banco de México (Banxico).

«Se les entregan los 25 mil, no abonan en los tres meses y empiezan a abonar en promedio mil pesos mensuales hasta que terminan de pagar los 25 mil con el interés del Banco de México anual, 6.5 anual en este caso», añadió.

Descartó que se suspenda el pago de impuestos a grandes empresarios ante la pandemia de coronavirus, pues su gobierno busca que quien no pagaba ahora sí lo haga.

«Esas recetas ya no, reducción al pago de impuestos no, al contrario. Lo que estamos buscando es que paguen impuestos los que no pagaban y siguen todavía sin pagar y creen que la van a librar porque tienen y no pagan, quedaron mal acostumbrados», comentó.

Celebra AMLO aval del PAN a reforma para hacer ley programas sociales

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que en el Senado se haya votado a favor, casi en su mayoría, de elevar a rango constitucional programas sociales en favor de diversos grupos vulnerables de la población e instaura un sistema nacional de salud para el bienestar.

“Celebró que hayan cambiado de parecer los senadores del PAN porque en la Cámara de Diputados votaron en contra, a pesar de que un senador, Gustavo Madero, que estaba en contra y un voto de un independiente, la mayoría de los senadores panistas votaron a favor”, declaró.

Durante su conferencia de prensa de este miércoles López Obrador criticó que el periódico Reforma publicara hoy que la aprobación de la reforma al artículo cuarto de la Constitución es la entrega de “dádivas”, y dijo que el cambio no se merece que se consideren así.

El pueblo de México está hecho para resistir adversidades y salir adelante. Conferencia matutina. https://t.co/zBXgb3izmw — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 25, 2020

Empresarios se suman a plan gubernamental para atender coronavirus

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que empresarios de México se sumaron al plan de su gobierno para atender la pandemia del coronavirus, y por ello los integrantes de la iniciativa privada están haciendo aportaciones.

“Hace unos días la empresa Coppel entregó 50 millones de pesos para atender la salud, ayer el ingeniero Slim dijo que entregaría equipo por un millón de peso”, refirió el mandatario durante su conferencia matutina.

Indicó que el empresario Germán Larrea entregará un hospital en Juchitan, Oaxaca, para que sea operado y equipado por el Ejército y se pueda usar para atender la contingencia y una vez que pase se pueda convertir en un hospital de especialidades

“Se comprometió a entregarlo en 10 días y di la instrucción para que el secretario de la Defensa lo reciba”, dijo.

El mandatario comentó que espera que esta solidaridad se siga manifestando, porque entre más recursos existan para la atención de la pandemia se garantiza una mayor seguridad para los mexicanos, pero reiteró su llamado a que en las familias se concentre la protección de los ciudadanos.

Trabajan México, Estados Unidos y Canadá para armonizar leyes del T-MEC

La titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez, informó que hoy establecerá contacto telefónico con Robert Lighthizer, el representante comercial de Estados Unidos, y Chrystia Freeland, viceministra de Canadá, para armonizar las leyes internas y acelerar la entrada en vigor del T-MEC.

Estamos avanzando para tender listos todos los procedimientos para ponerlo en marcha (…) Estamos trabajando las leyes internas para que el tratado se ponga en marcha”, refirió la funcionaria federal.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Márquez Colín afirmó que la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) garantizará el desarrollo y crecimiento económico del país.

Logra México incrementar venta de azúcar a Estados Unidos

México logró que Estados Unidos aceptará que se venda azúcar mexicana en su territorio en una cantidad de un millón 421 mil 901 toneladas, informaron el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín.

“Queremos dar tres buenas noticias; la primera es que Estados Unidos aumentó la compra de azúcar a productores mexicanos, esto va a significar ayudar a este sector”, refirió el mandatario federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

A su vez, la titular de Economía explicó que con las más de 1.4 millones de toneladas de azúcar se supera la cifra anterior de venta que era de un millón de toneladas, por lo que con esto se beneficiará a 15 estados del país, 27 municipios y alrededor de 15 millones de mexicanos.

Gobierno federal adelanta recursos para atención médica a estados

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que dio la instrucción de adelantar los recursos para atención médica a los estados hasta el mes de mayo.

“He dado instrucciones para que en esta semana se concluya la transferencia de recursos a estados para atención médica, todos los estados tienen recurso por adelantado hasta el mes de mayo y en esta semana se termina”, indicó.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal comentó que quedan 5 estados pendientes que tienen que presentar documentos para el trámite.

10 pasos por seguir si tú o algún cercano contrae coronavirus

Agencias