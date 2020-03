Llama Obrador a mantener la calma ante crisis por Covid-19

El presidente López Obrador pidió a la ciudadanía tener calma ante la situación del coronavirus en México y el mundo, así como confianza en el gobierno sobre el manejo de la economía

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las decisiones respecto al coronavirus Covid-19 en México se tomarán con base en indicaciones médicas y científicas, y no se tomarán en cuenta asuntos políticos.

Además, pidió a la ciudadanía tener calma ante la situación del coronavirus en México y el mundo, así como confianza en el gobierno sobre el manejo de la economía, luego de la crisis que se detonó en los mercados internacionales por la pandemia.

Durante su conferencia de prensa afirmó también que se seguirán las indicaciones de los especialistas y no se mezclarán los temas del virus con la política, pues dijo que no puede haber conjeturas, improvisaciones u ocurrencias porque el tema requiere de especialistas.

“Que los mexicanos sepan que tenemos reservas suficientes para enfrentar cualquier crisis que se pudiera dar, vamos a proteger a los más débiles y pase lo que pase se va a mantener la inversión para los programas integrales de desarrollo”.

“Nos agarra (la pandemia) en crecimiento de recaudación, entre enero y febrero aumento en cinco por ciento, esto es 50 mil millones de pesos adicionales respecto al año pasado. (Sobre) la depreciación del peso, por el coronavirus pensamos que se va a atender, el mismo mercado se va a ajustar”, dijo.

Llama a senadores del PAN a aprobar reforma de becas y pensiones

El presidente hizo un llamado a los senadores del PAN a aprobar la reforma para que las becas y pensiones se conviertan en un derecho constitucional.

«Hago un llamado a los senadores del PAN a que rectifiquen, que no hagan lo mismo que sus colegas diputados, que sus compañeros de partido que votaron en contra, pero viene el Senado y pueden tomar otra postura, a lo mejor no lo analizaron bien, no lo pensaron, no tuvieron la información y están en no apoyarnos en nada», dijo.

