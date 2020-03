Descarta López Obrador reforma fiscal y aumento de impuestos

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que su gobierno esté pensando en una reforma en materia fiscal

López Obrador reiteró que mantendrá su compromiso de no aumentar impuestos como aplicar gasolinazos.

“No hay en puerta un proyecto de reforma en materia fiscal, no estamos pensando en modificar el marco jurídico en materia fiscal”, afirmó el mandatario federal en conferencia de prensa celebrada en San Luis Potosí donde se encuentra de gira.

“No van a ver gasolinazos y no va a aumentar el precio de otros energéticos, no hay ningún proyecto de reforma fiscal”, enfatizó.

Hace unas semanas, el subsecretario de Hacienda, Gabriel González, adelantó que la dependencia trabaja en un reforma fiscal que incremente la base de contribuyentes.

El funcionario expuso que este proyecto también contempla mejorar la recaudación y eliminar los vicios de la ley y con ello evitar que haya riesgos de evasión fiscal.

SLP es una isla donde no se ha desbordado la incidencia delictiva AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que San Luis Potosí sea una isla donde la incidencia delictiva no se haya desbordado.

El mandatario federal agradeció al gobernador Juan Manuel Carreras que esté volcado en atender la problemática de inseguridad que se vive en el estado y su relación con entidades vecinas.

“Quiero destacar en el caso de San Luis Potosí que afortunadamente es baja la incidencia delictiva con relación a otros estados del país. “San Luis Potosí está rodeado de estados donde hay problemas por mayor incidencia delictiva sobre todo homicidios, entonces es una isla que ha podido mantener la paz y la tranquilidad”, destacó el mandatario en conferencia de prensa.

López Obrador matizó que si bien no se ha desbordado el problema de inseguridad en el estado, sí existen problemáticas que deben ser atendidas para el bienestar de la población.

El jefe del Ejecutivo agradeció que el gobernador Carreras sea uno de los tres mandatarios a nivel nacional que se reúna diariamente con el gabinete de seguridad estatal.

“De los tres gobernadores del país que diariamente participa en las mesas de seguridad así como lo hacemos nosotros a nivel federal”, enfatizó.

El mandatario federal encabezó en la capital del estado su reunión de seguridad con el gabinete de seguridad y evaluó con los mandos militares la situación en la región.

En el encuentro participaron el gobernador Juan Manuel Carreras, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, el almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina, entre otros funcionarios.

Conferencia de prensa matutina, desde San Luis Potosí, San Luis Potosí. https://t.co/ACeiSbyFtw — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 6, 2020

Rechaza AMLO hablar de política, pidió se respete el voto

De cara a las elecciones federales del próximo año, donde se renovará la Cámara de Diputados, gubernaturas, alcaldías y congresos locales, el presidente López Obrador rechazó hablar del tema y pidió que se deje a los ciudadanos decidir cuál es la mejor opción política.

El mandatario federal fue cuestionado sobre la importancia que tiene que Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido que lo llevó a la Presidencia, retenga la mayoría en la Cámara baja para impulsar sus reformas.

“Eso se lo dejamos a la gente, que sean los ciudadanos los que opinen y participen, eso es la democracia”, comentó el mandatario federal en conferencia de prensa.

López Obrador enfatizó que su única injerencia en el proceso electoral será para garantizar que los funcionarios no utilicen recursos públicos para coaccionar el voto.

“Vienen elecciones y mi compromiso es que se respete el voto, elecciones libres y limpias nada de fraude electoral.

“Voy a estar pendiente para que ninguna autoridad utilice presupuesto público en favor de candidatos y partidos”, afirmó el presidente de la República.

El mandatario federal también descartó opinar sobre la crisis que existe en Morena ya que, consideró, emitir una opinión al respecto sería pedir a la población que vote en un sentido.

Se mandó instrucción de aplazar distribución de cachitos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que ya puede haber venta de boletos para la rifa del avión presidencial, debido a que en principio no se contempló que la fecha de venta coincidiera con el paro de mujeres.

El mandatario local aclaró que desde que se tuvo conocimiento del movimiento feminista, dio la instrucción para que se detuviera la distribución de los billetes de Lotería.

“No sabíamos lo del lunes, la verdad, no me creyeron algunos, yo no digo mentiras, y ya se había iniciado la distribución. No dudo que ya se están vendiendo los boletos, se mando instrucción hasta después del lunes”, comentó el mandatario federal en conferencia de prensa desde San Luis Potosí.

López Obrador también reprochó que los grupos conservadores utilicen esta confusión para atacar a su gobierno, pero consideró que su molestia se debe a que ya no se permite la corrupción.

“Se acabo la robadera, arriba ya no pueden atracar, ya no tienen secuestrado al gobierno, entonces les molesta mucho eso”, expuso.

La venta de boletos para la rifa del avión presidencial, en 500 pesos, fue documentada por diversos medios nacionales, quienes revelaron que adquirir los cachitos ya se da en diversos puntos de la Ciudad de México.

