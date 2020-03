Acabar con la corrupción, lo principal en mi gobierno: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la principal acción de su gobierno es acabar con la corrupción, a pesar de las oposiciones

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el primer mandatario comentó que la corrupción es lo que más daño le ha causado al país, por lo que su administración encabeza una transformación de México.

Previo al informe dado por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, el presidente dijo que las cosas en México han cambiado y que ya no se reproducen las mismas prácticas.

Investigan a empresa que se benefició en el sexenio de EPN

Una de las principales empresas proveedoras del servicio de salud fue beneficiada de 2012 a 2019 con un total de 7,083 millones de pesos por parte de Gobiernos estatales de Puebla, Oaxaca, Guanajuato, Tamaulipas e Hidalgo.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador; el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), Santiago Nieto presentó el caso que se indaga por diversas irregularidades de la compañía que es señalada de usar empresas fachada.

Además el titular de la UIF añadió: “el combate a la corrupción en el sector salud, se verificó a tres empresas y se presentaron las denuncias. En un caso en particular hay registro de depósitos de 667 millones de pesos y retiros de 667 millones de pesos; se alertó por realizar retiro en montos elevados no congruentes con lo declarado”, explicó Nieto.

El Estado de bienestar significa garantizar seguridad a los ciudadanos desde el nacimiento. Conferencia matutina. https://t.co/XJI23xRm9X — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 4, 2020

Congela UIF más de 12 mil cuentas bancarias

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que se han congelado 12,191 cuentas bancarias relacionadas con diversos delitos, como robo de hidrocarburos y empresas fachadas que emitían facturas, entre otros.

En conferencia de prensa, indicó que las cuentas bloqueadas ascienden a más de 52 millones de dólares.

Santiago Nieto dijo que «la fiesta se acabó» y que la normatividad ha cambiado, por lo que llamó a las empresas detectadas que regulen sus situaciones ante las diversas instancias del gobierno federal.

SAT detecta 977 empresas relacionadas con defraudación fiscal

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) detectó 977 empresas relacionadas con defraudación fiscal, informó Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Nieto indicó que ya se están investigando los primeros casos y se busca emitir sanciones administrativas y penales.

El funcionario dijo que el outsourcing ilegal y las empresas fachada son un golpe directo al empresariado mexicano, por lo que la evasión fiscal impide que el dinero y los recursos lleguen a las arcas del gobierno.

Venta de cachitos para rifa de avión inicia el martes

Debido al paro nacional de mujeres, el Presidente dijo que la venta de los billetes de lotería para rifa del avión presidencial comenzará el martes.

«Todas las garantías a las mujeres y el boleto se va a empezar a distribuir el martes, ni siquiera iba a llegar el lunes, estamos hablando de una distribución de 6 millones, esto no me lo informaron ayer, desde hace día me informaron que iba a empezar la venta de 4 estados de 40 mil billetes».

«No hay ningún problema de eso. Fíjense cómo nos confunden, yo ni me di cuenta ni tenía en mente que el lunes era lo del día 9 del paro del movimiento feminista, por eso dije que se iban a empezar a distribuir, que se van empezar a distribuir 40 mil. Creo que Nuevo León, Jalisco, 4 estados; de repente en las redes sociales, un grupo, vinculado a un partido, se ofenden que por qué van a empezar a distribuirse los boletos, además hasta groseras».

Con información de Milenio

