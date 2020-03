Descarta la SSA transmisiones de Covid-19 en México

López-Gatell, informó que las compras de pánico sólo propagan el miedo entre la población y que los cubrebocas convencionales no sirven para protegernos

Esta mañana el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que los cinco casos confirmados de Covid-19 en México han sido importados, por lo que descartó que por el momento haya infecciones dentro del territorio nacional.

En la mañanera del Presidente Andrés Manuel, el funcionario explicó que además de los cinco casos confirmados hay uno más considerado como portados asintomático; no obstante, aclaró que todos han presentado síntomas leves.

Resaltó que la detección del caso de Chiapas, confirmado ayer, muestra la capacidad del sistema epidemiológico que se lleva a cabo.

«En México existen los recursos técnicos científicos y de infraestructura para manejar esta epidemia. No cumple los criterios para considerarse una emergencia. Se puede convertir en epidemia cuando tiene mortandad muy alta y afecta a ciertos sectores que pudieran afectar la funcionalidad social».

Informó que la estrategia que México utiliza es la recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la cual lleva a cabo la mayoría de las naciones.

Cubrebocas no funcionan para proteger contra virus

Hugo López-Gatell afirmó que las compras de pánico sólo propagan el miedo entre la población, esto en referencia a la alta demanda de cubrebocas.

«Los cubrebocas convencionales no sirven para protegernos, no inhiben que yo pueda contraer 100 o 200 virus que existen, comprar estos productos es parte del mecanismo de defensa de la población, pero no hay evidencia científica que realmente sirvan; lo que si sirve, quien esté enfermo, se ponga uno, pues cuando le venga el estornudo será fácil se tape», dijo.

Por su parte el Presidente AMLO auguró que la economía se mantendrá estable a pesar de la epidemia del coronavirus; así mismo señaló que el peso se ha depreciado, «pero estaba bastante apreciado».

Rifa del avión presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en los próximos días informará cuándo comenzará la venta de los ‘cachitos’ de lotería para la rifa del avión presidencial.

«Esta el proceso de distribución, pronto daremos a conocer cuándo empieza la venta al público, todavía no lo queremos hacer porque queremos que estén distribuidos los boletos; yo creo que esta semana, a los mejor mañana les informó, porque hay muchos amigos, billeteros», acotó.

Con información de Excélsior