López Obrador dio luz verde para que crucero con posible caso de coronavirus atracara en Cozumel

Crucero MCS Meraviglia ya llegó a Cozumel, Quintana Roo, informaron medios locales; AMLO afirma que México está preparado para el coronavirus

Tras el arribo del crucero MCS Meraviglia a Cozumel, Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que por un “acto de humanismo” se permitirá el desembarco de pasajeros y se cumplirá con protocolos sanitarios para descartar posibles casos de coronavirus.

Aseguró que se permitirá el arribo del crucero Meraviglia, luego de que fuera rechazado de Jamaica por un posible pasajero con coronavirus; sin embargo, aclaró que se llevará a cabo un protocolo de inspección preventiva para cumplir con las normas sanitarias.

“Nosotros dimos instrucciones para que se haga una inspección y se les permita arribar y estar. No podemos actuar con discriminación. Se van a cumplir con las normas sanitarias”, aseveró.

«Si se detectara algún caso, se atiende. Tenemos información de que no existe esa posibilidad, nosotros no podemos actuar de manera inhumana, hay protocolos, se cumplen, pero no es ‘aquí no les permitimos atracar, aquí ustedes no pueden estar’. Estamos hablando de miles de personas, de turistas de cualquier nacionalidad. Es lamentable que haya actitudes de rechazo», dijo en su conferencia de prensa.

El mandatario lamentó las actitudes de rechazo a los pasajeros de este crucero, mismas que calificó como “retrógradas”.

Afirmó que en el caso de que haya alguna persona con Covid-19, ésta será atendida, ya que México está preparado para hacer frente a este virus.

Con información de Excélsior