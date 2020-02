Microsoft invertirá mil 100 mdd en México, anuncia López Obrador

Durante su conferencia de prensa de este jueves, López Obrador agradeció la confianza que los inversionistas tienen en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la empresa Microsoft invertirá en el país mil 100 millones de dólares (mdd) en programas de desarrollo tecnológico durante los próximos cinco años.

Durante su conferencia de prensa de este jueves, el mandatario federal agradeció la confianza que los inversionistas tienen en México y confío que ésta crezca más en los próximos años.

“Hemos tenido con Microsoft una relación; en los últimos tiempos nos visitó el director general y se convino hacer un acuerdo, una alianza para trabajar de manera conjunta y avanzar en lo tecnológico. Esta empresa va a invertir más- porque ya lo está haciendo- en desarrollo de tecnología en beneficio de desarrollo de México”, afirmó.

Exalta AMLO ambiente inmejorable para invertir en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá facilitó que México se hiciera atractivo para la inversión.

Esto, luego que Microsoft anunció que en los próximos cinco años hará una inversión de mil 100 millones de dólares para desarrollar proyectos de desarrollo tecnológico, de sustentabilidad y preservación ambiental.

“Es una muy buena noticia, hay confianza en el país, cuando hablamos en abril del año pasado estaba Microsoft analizando si era viable invertir en México, había desde luego otros países otros candidatos a esta inversión, y resolvieron hacerlo en México y esto es importante ayuda mucho por el potencial de México ayuda el que se haya firmado el tratado de libre comercio en Estados Unidos”, comentó el mandatario federal.

Expuso que el país está viviendo condiciones inmejorables para atraer a inversionistas.

Vincularemos la ciencia y la tecnología al bienestar de nuestro pueblo. Conferencia matutina. https://t.co/EvYiypQC2p — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 20, 2020

No tengo información sobre investigación a Peña Nieto: AMLO

López Obrador aseguró que no tiene información sobre una investigación al ex presidente Enrique Peña Nieto, pues recordó que sólo hay un proceso contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya. «No tengo la información sobre que exista esta investigación como lo sostuvo el Wall Street Journal, no tengo yo elementos para sostenerlo. Lo que existe es la investigación, el proceso en contra del director de Pemex. No hay una investigación, que yo sepa, en contra del ex presidente Peña», comentó.

