Samuel García retomará su cargo como gobernador

Luis Enrique Orozco se hizo a un lado para que Samuel García sea el gobernador constitucional de Nuevo León. Razón por la cual, renunció al cargo de mandatario estatal interino al que fue designado por diputados el miércoles pasado.

En rueda de prensa, Mauro Guerra, presidente del Congreso local, expresó que la Mesa dará trámite a las solicitudes presentadas.

Te podría interesar: Son capaces de dar golpe de Estado en NL para impedir regreso de Samuel García: AMLO

Orozco, exvicefiscal del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado; designado el miércoles por el Congreso del Estado como interino, apuntó que la madrugada del sábado no pudo hablar con Samuel.

A su vez, comentó que acudió solo sin la necesidad de seguridad y acusó que Javier Navarro irrumpió su rueda de prensa para confirmar que García reasumió funciones.

Al mismo tiempo, aseguró que por la paz y gobernabilidad, ha decidido hacerse a un lado con previa reunión con Samuel García; en la búsqueda de que este regrese como gobernador.

Por la mañana, el esposo de Mariana Rodríguez, indicó que se comunicó con Orozco para decirle que no usó la licencia autorizada para competir por la Presidencia de México en las elecciones del 2024; al tiempo que le comunicó que retomaría funciones en el estado.

“Quiero pedirles serenidad, estamos de vuelta. De hecho, nunca me fui porque decidí no utilizar la licencia. Al no usarla, reasumí funciones desde el sábado a primera hora y hoy lunes, vamos a jalar como siempre”, subrayó.