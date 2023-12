Junior que golpeó a guardia de seguridad en Puebla ya no está en el país

Patricio ‘N’, como fue identificado el joven que agredió a un guardia de seguridad en el residencial, Lomas de Angelópolis, en Puebla, ya no se encuentra en México, así lo aseguró su propio padre.

De acuerdo con Carlos Hiram ‘N’, el papá de Patricio, el joven fue enviado a California, Estados Unidos con unos familiares, debido a las agresiones que han sufrido tras la difusión del video donde se le ve agrediendo al guardia, según refirió.

“Lo mandé a California a que estuviera un rato por allá con unos familiares que tenemos y pues nada, creo que actuó mal, sí, no actuó bien, pero también fue por una situación generada”, detalló.

El sujeto declaró que esta medida fue a modo de protección como familia, además, aseguró que la agresión por parte de su hijo derivó de presuntos malos tratos anteriores por parte del guardia de seguridad.

“En días anteriores en el turno de este muchacho (el guardia) había estado contestando de mala manera, levantando la pluma de mala manera, se le dijo que no hiciera eso, hasta el día que llegó mi hijo, lo trató mal, lo tuvo esperando 15 minutos, porque no servía la pluma, no servía la tarjeta”, explicó.